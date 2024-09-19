達興材8月每股賺0.32元 M31淨損0.05元

矽智財（IP）廠商M31（6643）遭列注意股票，昨（19）日應主管機關要求，公布8月純益。M31自結8月每股淨損0.05元，合計7、8月每股純益為0.1元。

M31近兩個月業績走勢不如第2季；前八月合併營收為10.11億元，年增7.6％。

M31公告，自結8月歸屬母公司業主淨損為200萬元，每股淨損0.05元。7月與8月合計歸屬母公司業主淨利為400萬元，比去年同期大減逾九成，每股純益為0.1元。

達興材料（5234）自結8月稅後純益3,300萬元，年減41.1%，每股純益0.32元。達興材料近期股價從8月6日的118.5元附近起漲，一路震盪走高上揚，9月18日衝上歷史天價248.5元，波段漲幅翻倍，昨天收盤下跌4.5元、收244元，成交量逾2.28萬張。

達興材料積極揮軍半導體領域，預期下半年將在半導體材料新品出貨挹注下，可望推升半導體營收占比達10%，較去年呈現倍數成長態勢。