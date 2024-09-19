聽新聞
0:00 / 0:00
達興材8月每股賺0.32元 M31淨損0.05元
矽智財（IP）廠商M31（6643）遭列注意股票，昨（19）日應主管機關要求，公布8月純益。M31自結8月每股淨損0.05元，合計7、8月每股純益為0.1元。
M31近兩個月業績走勢不如第2季；前八月合併營收為10.11億元，年增7.6％。
M31公告，自結8月歸屬母公司業主淨損為200萬元，每股淨損0.05元。7月與8月合計歸屬母公司業主淨利為400萬元，比去年同期大減逾九成，每股純益為0.1元。
達興材料（5234）自結8月稅後純益3,300萬元，年減41.1%，每股純益0.32元。達興材料近期股價從8月6日的118.5元附近起漲，一路震盪走高上揚，9月18日衝上歷史天價248.5元，波段漲幅翻倍，昨天收盤下跌4.5元、收244元，成交量逾2.28萬張。
達興材料積極揮軍半導體領域，預期下半年將在半導體材料新品出貨挹注下，可望推升半導體營收占比達10%，較去年呈現倍數成長態勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言