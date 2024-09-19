群光賣陸廠 獲利5.6億

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
群光EPS 圖／經濟日報提供
群光EPS 圖／經濟日報提供

群光（2385）昨（19）日公告，旗下位於中國大陸蘇州的一座廠房近日已處分完畢，扣除各項相關費用後，預計稅前處分利益為人民幣1.68億元（約新台幣7.59億元），稅後處分利益約1.26億元（約新台幣5.69億元），挹注第3季每股純益約0.77元。

群光指出，旗下位於蘇州共有五座廠房，本次被徵收的廠房土地面積約8.9萬平方公尺，建築面積約9.7萬平方公尺，徵收後已將可用設備移至其他四座廠房繼續生產，蘇州廠區整體生產力未受影響。據悉，群光旗下廠區分別位於大陸蘇州、東莞、重慶以及泰國；其中，大陸廠區目前貢獻營收占比約八成，為主力生產基地。

群光今年上半年營運出色，獲利創歷史紀錄，並首度於上半年賺逾半個股本，每股純益為5.82元。

群光表示，進入第3季，因量產運動攝影機新機種，帶動影像營收大幅提升；鍵盤營收則受惠於商用機種需求暢旺，營收持續維持高檔；電源方面則因電競筆電電源和伺服器電源需求增溫，電源營收8月為同期新高。

法人對群光後市展望樂觀，預期本季營收將季增雙位數百分比，單季業績有機會攀上近八季新高。在營收規模擴張及營業費用嚴格控管下，本業獲利可望亮眼，加上業外收益，第3季獲利應可超越第2季，再寫新猷。

法人預估，群光今年營收將重返成長軌道，全年業績有機會超越千億大關，每股純益可望再創新高。股利方面，發放政策穩健，盈餘配發率約70%至75%，由於每股純益有望提升，看好明年現金殖利率將優於今年。

每股純益 營收 群光

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