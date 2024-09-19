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訊連攻AI軟體 兩強助陣

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
訊連董事長黃肇雄。 （聯合報系資料庫）
訊連董事長黃肇雄。 （聯合報系資料庫）

訊連（5203）昨（19）日攜手英特爾、亞馬遜AWS等合作夥伴，發表首款為AI PC開發的地端生成式AI行銷軟體「Promeo」，並宣布旗下產品全面升級進入生成式AI 2.0世代，董事長黃肇雄高喊：「今天可說是訊連十年來最重要的一天」，看好今年只是AI PC與生成式AI發展元年，未來三年會「一年比一年好」。

訊連昨日推出首款專為英特爾Intel Core Ultra處理器設計的生成式AI行銷素材製作軟體Promeo，展示邊緣運算的應用潛力，可在無網路連線的情況下執行，同時運用亞馬遜AWS技術，打造從地端到雲端的「雲地混合」AI PC生態圈。

訊連邁入生成式AI 2.0
訊連邁入生成式AI 2.0

黃肇雄說，「今天發表了十年來最重要的新品，說是訊連十年來最重要的一天都不為過」，以前學軟體都要學半天，現在有了生成式AI技術，已不可同日而語，「我們基本上看到一個產業的大變化」。

黃肇雄看好AI PC與生成式AI前景。他認為，今年只是這些應用發展的元年，僅僅觸及皮毛，接下來的三年應該會一年比一年好，「而且應該會好得很明顯」，三年後的今天世界會變得非常不一樣。

訊連總經理林昭宏表示，英特爾將AI PC算力大幅提升，訊連的許多生成式AI軟體也因此能落實到地端，提升效率、釋放創意，這是非常大的機會點，目前重點在於如何將市場餅做大，因此訊連與英特爾、亞馬遜AWS等生態系夥伴合作，透過軟硬整合，一同打群架。

林昭宏指出，新推出的Promeo產品線，無論是雲端、地端或App端，都採用訂閱制，生成式AI就是未來趨勢，隨著訊連近年來持續推陳出新生成式AI技術應用，發現付費訂閱用戶用量節節攀升，而由於生成式AI要透過雲端資源運算，將導入使用者付費概念的點數制度，會是未來額外營收來源。

同時，為解決生成式AI「幻覺」問題，預計第4季將推出AI繪圖生成器，透過指定物件的位置，更精準生成想要的圖片。

AI 訊連 軟體

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