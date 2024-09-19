戴爾報喜 聯茂、台燿樂

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

戴爾日前公布財報並釋出展望，其中拋出特殊觀點看好新一代AI平台正加速傳統通用伺服器升級需求，主要是AI平台占據機房空間、耗損更多機房電力，升級既有通用伺服器對系統端反而更有吸引力。法人看好，相關主要通用伺服板龍頭金像電（2368）、伺服器供貨銅箔基板大廠聯茂、台燿營運可望沾光。

依據戴爾說法，看好傳統通用伺服器升級開始加速。戴爾推出新一代通用伺服器 CPU 運算核心數量為四年前舊款的2.5至三倍，可取代三至五台舊款伺服器，進而節省更多機房空間。新一代通用伺服器能耗較四年前舊款伺服器能耗改善25%至35%，能有效降低電力成本壓力。

先前PCB大廠與銅箔基板大廠普遍看好下半年通用伺服器需求可望回穩，金像電日前提到，第3季營運持續升溫，第4季力拚維持高檔，對下半年審慎樂觀。

據了解，金像電因台灣與大陸廠區皆滿載生產並積極擴充產能，下半年台灣廠區產能有望提升20%，陸續於第3季至第4季開出。

伺服器 戴爾 金像電

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