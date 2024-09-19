群創電子紙服務 添利多

台北市東區市府轉運站換新裝。昨（19）日啟動AI站務員與電子紙導流新服務，群創（3481）攜手統一集團旗下統一開發、啟耀光電、成輝光電、亞博福爾摩沙於市府轉運站提供AI站務員，20國即時翻譯服務，方便旅客查詢，透過面對面的問話，亦可啟動無人雲端導航服務，串聯市府轉運站停車、公車、餐點、景點等資訊，成為市府轉運站新地標。

群創總經理楊柱祥表示，在SDIA「智慧顯示產業推動計畫」支持下，與統一開發策略合作，瞄準智慧軌交經濟效益。市府轉運站在台灣軌道經濟扮演重要角色，是結合長途客運轉運站、捷運系統、商場及國際觀光旅館之站體周邊等大型商業設施建築設計，推動內需經濟與消費成長，建築設計如同日本著名「京都車站」，提供多類型公共運輸服務，將民眾購物、住宿、餐飲及各類社交活動需求，在車站大樓內一次滿足。是智慧移動與零售的標竿場域。

統一開發總經理張國光表示，日新月異的AI時代，語言翻譯、個人化體驗、智能客服將成為觀光運輸業AI應用三大趨勢。

因應5G高速、低延遲技術普及，群創獨家32吋超薄雙面聲控／觸控Kiosk整合5G與AI智能客服與翻譯系統，提升遊客即時互動體驗。亞博福爾摩沙開發的智能客服系統整合大語言模型（LLM），提供專屬市府轉運站的客服知識優化，能理解和生成接近人類自然語言的應答模式，並整合市府轉運站10家客運、14條路線、1,300餘班次/日資訊、接駁公車資訊等，協助訪客解決問題。