茂矽迎急單 第3季營運向上

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

晶圓代工廠茂矽（2342）昨（19）日召開法說會，總經理盧建志釋出營運展望，在急單續強下，第3季營運將優於第2季，但對第4季保守看待，整體來說，下半年業績表現將優於上半年。另外，在碳化矽（SiC）進展上，明年會陸續完成設備建置，開始小量接單，2026年有望看到更明顯的貢獻。

茂矽8月營收1.75億元，月減0.57％、年增24.5％；累計前八月營收11.8億元，年增13.2％。

茂矽第2季營運優於首季，盧建志指出，主要是庫存逐漸去化，加上有急單進入、產能利用率提升。綜觀來看，盧建志說明，茂矽的主力產品仍是功率器件，包括金氧半場效電晶體（MOSFET）、絕緣閘雙極電晶體（IGBT）以及二極體等，目前看來，下半年出貨量比上半年還要多。

法人認為，茂矽有望受惠於大股東、車用二極體大廠朋程的車用客戶追加訂單助攻，擴大對茂矽的投片量，到今年底前，茂矽產能利用率將上看80％。

業界評估，車用晶片市場經過近一年庫存調整後，儘管市況尚未復甦，但就中長期趨勢而言，全球國際大廠的油電混合車等需求量不斷看增，以及燃油車節能需求提升，搭載車用晶片市場是過往燃油車的數倍，讓車用晶片需求量持續增加，成為支撐茂矽營運的動能之一。

盧建志指出，主力產品仍是功率器件，產品占比和營收狀況和今年差異不大，至於市場關注的碳化矽（SiC）布局，他補充，會在2025年陸續完成設備建置。

晶片 營收 茂矽

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