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振樺電今明年獲利 法人上修

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠振樺電（8114）今年受惠美系半導體AI晶片測試機台大單，營收持續成長，法人預估今年AI晶片測試機台將貢獻其IPC業績25-30%，上修振樺電今明年獲利成長幅度，振樺電昨（19）日股價攻上漲停板，終場收在206.5元，上漲18.5元，改寫2016年10月以來的近八年新高價。

振樺電今年5月起營收明顯增長，單月站上10億大關並維持成長，主要增長動能之一就來自半導體AI測試設備。

法人表示，隨著組裝廠海外擴產將增加AI晶片測試機台需求，以及上一代測試機台有舊換新的需求，帶動振樺電下半年營收表現優於預期。

振樺電今年第2季毛利率已達44.42%，創下新高紀錄，受惠POS品牌、醫療、場景定義智能設備與AI測試機台所貢獻。預計下半年在高毛利的AI晶片測試機台營收比重持續提升下，帶動振樺電下半年毛利率維持在42-44%。

AI 振樺電

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