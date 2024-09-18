燦坤促銷家電 衝業績
家電新品推陳出新，響應永續環保議題，燦坤（2430）積極推動老舊家電汰舊換新，鼓勵民眾換購節能、省水／省電商品，燦坤號召九大家電品牌共同發起「冰洗購物節」，促銷活動自昨（18）日起至10月3日止，全館指定品牌限時五折起，衝刺業績拚買氣。
燦坤集結包含松下Panasonic、日立HITACHI、LG、三星Samsung、聲寶SAMPO、東芝TOSHIBA、三菱MITSUBISHI、東元及惠而浦等九大家電品牌祭促銷活動，主打冰箱系列全面68折起，免費送五年延長保固服務，消費滿額獨家再送多款千元好禮。選購一級能效機種還可享政府節能補助、貨物稅減徵、環保綠點周末十倍送三重優惠，最高補助額度上看6,000元。
燦坤表示，9月起空調、風扇系列出清特賣開跑，空調夏出清62折起，免費送到府場勘服務及八年免費延長保固，指定機種還可再享VVIP級尊榮安裝服務；風扇出清下殺五折起，買空調加購指定款循環扇再享加購價六折起。
展望今年營運，燦坤日前指出，看好下半年營運將比上半年好。燦坤累計今年前八月營收127.53億元，年減6.4%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言