燦坤促銷家電 衝業績　

家電新品推陳出新，響應永續環保議題，燦坤（2430）積極推動老舊家電汰舊換新，鼓勵民眾換購節能、省水／省電商品，燦坤號召九大家電品牌共同發起「冰洗購物節」，促銷活動自昨（18）日起至10月3日止，全館指定品牌限時五折起，衝刺業績拚買氣。

燦坤集結包含松下Panasonic、日立HITACHI、LG、三星Samsung、聲寶SAMPO、東芝TOSHIBA、三菱MITSUBISHI、東元及惠而浦等九大家電品牌祭促銷活動，主打冰箱系列全面68折起，免費送五年延長保固服務，消費滿額獨家再送多款千元好禮。選購一級能效機種還可享政府節能補助、貨物稅減徵、環保綠點周末十倍送三重優惠，最高補助額度上看6,000元。

燦坤表示，9月起空調、風扇系列出清特賣開跑，空調夏出清62折起，免費送到府場勘服務及八年免費延長保固，指定機種還可再享VVIP級尊榮安裝服務；風扇出清下殺五折起，買空調加購指定款循環扇再享加購價六折起。

展望今年營運，燦坤日前指出，看好下半年營運將比上半年好。燦坤累計今年前八月營收127.53億元，年減6.4%。