上福 攻多功能事務機

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

上福全球（6128）昨（18）宣布，旗下子公司Katun（凱頓）推出首款Arivia多功能事務機系列。上福全球董事長王瑞宏表示，Katun由耗材供應商跨入自有品牌事務機設備領域，實現OBM轉型。

Katun已訂今年第4季開始在北美、西歐市場鋪貨，首批產品包括11款A3多功能事務機，涵蓋五款黑白和六款彩色機型，預期將為營收挹注新的成長動能。上福上半年合併營收27.65億元、年增9.8%，合併稅後純益2.06億元、年減4.6%，每股稅後純益1.62元。8月自結合併營收4億元，月減14.8%、年減3.5%；累計前八月合併營收36.35億元、年增3.9%。

上福表示，觀察9月接單出貨均已回復正常。9月起到第4季進入傳統旺季，全年營收可望較去年維持成長走勢。

營收 董事長

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