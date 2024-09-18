華碩推新AI伺服器搶市
華碩（2357）搶搭AI伺服器商機，昨（18）日宣布推出全新AI伺服器「ESC N8-E11」系列，搭載最新輝達（NVIDIA）HGX H200平台，預計10月上市。市場看好，隨著新品上市，有望為華碩伺服器業務增添新動能。
華碩指出，ESC N8-E11兼具頂尖效能與卓越穩定性，可用以執行AI、機器學習或高效能運算（HPC）等數據密集型任務，同時，伺服器事業群業績也不斷成長突破，日前更首傳捷報取得訂單。
華碩表示，ESC N8-E11另支援氣冷和D2C（Direct-to-Chip）液冷解決方案，搭配CPU和GPU氣流通道，可成就極致散熱，提升能源效率與系統節能，即使是在最嚴苛的環境下，也能維持高效穩定運作。
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