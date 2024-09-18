神腦帶勁 蘋果光放閃

神腦（2450）昨（18）日召開線上法說會，受惠蘋果iPhone 16系列新機在台預購狀況優於全球市場，神腦內部估計，今年iPhone 16系列新機預購量將比上一代機種多8%至12%，看旺後續銷售動能助攻下半年營運成長，同時也將擴大家電等事業能量。

神腦指出，公司近年來積極主打「預購保證到貨」策略，若無法準時到貨則會補償給消費者，相關策略獲得不少用戶青睞，而且對於預購催化有一定程度的影響力，推升今年預購表現亮眼，後續也會不斷推出組合包、禮包等方式，加強新機銷售。

除新機預購優於預期之外，隨著二手機市場也日益熱絡，不少用戶積極參與二手機回收活動，神腦也針對二手機回收價格、服務內容不斷強化，藉此提升市場競爭力。

神腦認為，目前台灣二手機回收市場正逐漸成長，該業務與ESG息息相關，因此很適合推廣，未來也將與六都政府合作，藉此全面提升公司ESG表現。

神腦近年也積極耕耘家電銷售，目前市占率正逐步爬升。神腦指出，雖然公司暫時無法公開市占率數字，但內部評估在台灣的家電通路應已進入前十名，未來目標躋身前五名。

神腦今年上半年每股純益0.89元，較去年同期每股純益1.42元衰退。法人認為，隨著iPhone 16系列新機即將開賣，預料有助神腦業績表現回溫，而二手機事業若能持續擴大，對於業績也會有正面幫助。