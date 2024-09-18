立積自結8月小虧 每股淨損0.12元

射頻IC廠立積（4968）於18日應主管機關要求，公布8月歸屬母公司業主淨損約1,070萬元，每股淨損0.12元。

立積雖然近三個月業績呈現下滑，不過到8月為止，已連六個月的單月營收維持在3億元之上，累計前八月合併營收為24.72億元，年增32.4%，上半年每股純益為1.14元。

立積的WiFi射頻前端模組（FEM）營收在第2季仍以WiFi 6產品為主，不過6E／7的產品也持續出貨，其Wi-Fi 6E FEM已打入美國STB市場。至於手機應用方面，WiFi 6 FEM持續出貨中，Wi-Fi 6E FEM則由新客戶認證中。

另外，立積還有應用在智慧照明、電子鎖及安全系統的5.8GHz頻段雷達感測器產品線，也正持續出貨。同時，其10GHz頻段雷達感測器產品擴展到更多智慧家電應用，60GHz頻段雷達感測器則進入送樣階段。