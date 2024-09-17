英業達伺服器營收升溫

英業達（2356）第3季美系雲端服務供應商（CSP）客戶拉貨升溫，並追加輝達Hopper架構系列H100與H200伺服器訂單，成為推升營運向上的強勁動能。法人預估，英業達第3季伺服器營收比重將衝上近五成，第4季伺服器營收也可望優於預期。

英業達上半年受惠GPU供貨緩解，美系CSP客戶遞延訂單開始貢獻營收，加上中系CSP廠AI伺服器出貨升溫，上半年伺服器出貨逐季成長。

同時，也因中系客戶出貨動能強勁，加上以組裝與測試產線（L10）為主，單價較高，推升營收年增13.48%，達到2,846.65億元，創歷年同期新高。

英業達指出，由於品牌廠提前拉貨，第3季筆電出貨量將持平，伺服器出貨量將季增個位數百分比。法人則看好，受惠美系客戶出貨量放大，且產品以主機板製造（L6）為主，將成為挹注英業達第3季毛利率向上的一大動能。

全年來看，英業達預期，伺服器出貨量將年增超過兩成。法人則預估，英業達今年AI伺服器營收占比將攀升至近兩成。