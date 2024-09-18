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永道法說 營運展望聚焦

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

RFID標籤廠永道-KY（6863）今年7、8月營收下滑，市場傳出，永道續創單季歷史新高狀況本季止步，力守史上次高的成績單。永道將於今（18）日召開法說會，說明今年第2季度營運財務狀況及未來營運展望。永道正積極在海內外同步擴產，估計2024年資本支出約落在6至8億元，較2023年的1.8億元大增344%。

永道是全球最大RFID電子標籤ODM供應商，今年第2季合併營收11.7億元，季增29.8%，年大增104.2%。毛利率34.56%，分別季減1.17及年增6.69個百分點。稅後純益2.26億元，季增19.3%，年增78.9%；每股稅後純益3.04元。單季合併營收、稅後純益及EPS均刷新單季新高紀錄，締造連續四季創新高的好表現。

永道今年7月和8月的單季合併營收，都落在3.5億元左右的水準，較上季平均月營收3.9億元，業績滑落約一成。不過累計今年前八個月合併營收27.76億元，年增78.4%，仍創同期新高紀錄。

永道累計今年上半年合併營收20.71億元，年增78.5%。毛利率35.07%，年增5.1個百分點。稅後純益4.15億元，年增81.8%；每股稅後純益5.58元。包括營收、毛利率、稅後純益及EPS均締造史上同期新高的佳績。上半年獲利已超越去年前三季的3.15億元，直逼去年全年度的4.48億元水準。

受惠於零售服飾及物流倉儲需求升溫，客戶需求持續成長，永道展開越南、台北及揚州兩岸三地同步擴產作業。永道去年已完成台灣廠房擴建、設立美國子公司、以及越南廠的選址與申設新廠。永道總經理林秉毅說，越南廠地點位於河內興安省，考量可更貼近客戶，就近服務，將分四期開發，第一期產能會達20億枚，第一期已於第2季開始動工，規劃明年5月新產能投產。

毛利率 營收

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