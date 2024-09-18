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聯強啃蘋果 營運逐季揚

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
聯強近期營運
聯強近期營運

聯強（2347）下半年通訊事業有望起飛，隨著蘋果iPhone 16系列將於本月20日上市，加上品牌廠力推AI手機，可望帶動聯強通訊業務營運表現。展望後市，聯強下半年整體營運將逐季成長，全年維持目標營收創新高紀錄。

聯強看好下半年重頭戲為智慧手機。聯強表示，首先是新iPhone新機上市，而Android陣營也會善用AI，可以確定下半年手機市場會蠻熱鬧。

聯強手機事業隸屬於通訊業務，今年上半年通訊業務表現較好，原因之一是在印尼引進中國大陸傳音集團旗下品牌，印尼市場接受度和市占率都相當不錯，帶動聯強在印尼手機市場業務幾乎翻倍成長。

聯強副總裁杜書全先前指出，上半年IT消費整體市場不是很好，原廠都有相當的壓力，應該會在第3季全力衝刺，第3季IT消費性業務會回到正成長表現。

他分析，預計下半年在AI風潮下，應該能刺激消費者換機，聯強對AI PC需求還是樂觀看待；而在商用IT方面，內部預計本季業績將優於上季，且較去年同期成長。

在半導體市場方面，聯強表示，今年上半年相關領域有很好的成長，下半年來看，目前看不到產業有風險或不利因素，聯強半導體業務下半年預計會維持合理成長。聯強今年8月營收341億元、年增1%；累計今年前八月營收2,739億元，為歷史新高紀錄，較去年同期成長10%。

在聯強各類產品表現方面，8月商用加值業務、資訊消費業務及半導體業務均穩定增長；通訊業務因新機上市前市場買氣觀望，銷售表現較顯遲緩。

聯強商用加值業務8月營收為93億元，為同期次高，較去年成長6%。資訊消費業務營收117億元，年增1%。半導體業務營收127億元，也是同期次高紀錄，年增3%。

智慧手機 營收 聯強

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