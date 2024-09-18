快訊

新聞眼／中信拚延長賽 爭取小股東反新新併

黎巴嫩真主黨「呼叫器集體爆炸」！已9死2800傷、伊朗大使也受傷

宏致挑戰雙位數成長

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

連接器廠宏致（3605）受到旺季效應加持，營收與出貨量上揚，法人預估，第3季營收挑戰季增兩位數。宏致並加速轉型，進入人工智慧（AI）伺服器領域，希望今年AI相關產品能貢獻營收，並占營收比重的10%。

宏致8月營收8.82億元，月增0.14%，年增15.11%，是近23個月新高；今年前八月營收61.60億元，年增10.14%。法人預估，由於進入傳統電子業旺季，包括筆電與伺服器等連接器產品大量出貨，該公司下半年業績看俏。

在產能方面，宏致近年積極投資兩岸研發基地，桃園研發總部今年上半年完工，大陸華南新廠預計2026年底完工。

在AI產品方面，宏致鎖定多軌連接器（Multi-Trak）和新式電腦匯流排連接器系統（NearStack），且已完成開發主動式電纜（AEC）產品，傳輸速度達800Gbps，且不需進行光電轉換，取代主動式光纖纜線（AOC）單價昂貴且功耗高的缺點。

AI 營收 連接器

延伸閱讀

瑞鼎與董座黃裕國 獲得2024年亞太傑出企業雙料大獎

影／淡水慣竊深夜打赤膊辯稱跑步 車內93綑電纜都是偷來的

SK海力士社長金柱善：將攜手台積電生產HBM4

搶單神器…聯發科5G晶片進化 新旗艦產品10月亮相

相關新聞

微軟強攻雲端 鴻海、廣達樂

微軟釋出第二波Copilot應用服務更新，最近一季Copilot客戶數也報喜，較上季大幅成長超過60%。法人看好Copi...

乙盛本季營收將躍進

機構件大廠乙盛-KY（5243）來自伺服器訂單穩健升溫，營收連續三個月增溫，法人估計，乙盛本季營收有望攀七季來最佳，為全...

宏致挑戰雙位數成長

連接器廠宏致（3605）受到旺季效應加持，營收與出貨量上揚，法人預估，第3季營收挑戰季增兩位數。宏致並加速轉型，進入人工...

達興進擊半導體 有成

達興材料（5234）下半年將在半導體材料新品出貨挹注下，推升半導體營收占比達10%，較去年倍數成長。展望2025年，樂觀...

祥碩下半年動能向上

高速傳輸IC設計業者祥碩（5269）受惠於大客戶超微（AMD）市占率持續提升，加上USB4逐漸放量，貢獻度攀升，有助祥碩...

創見搶食 AI PC 大餅

記憶體模組廠創見（2451）今年8月營收是今年次高水準，法人預期，創見的客戶拉貨力可望延續到第4季，加上通路市場旺季效應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。