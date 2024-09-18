宏致挑戰雙位數成長
連接器廠宏致（3605）受到旺季效應加持，營收與出貨量上揚，法人預估，第3季營收挑戰季增兩位數。宏致並加速轉型，進入人工智慧（AI）伺服器領域，希望今年AI相關產品能貢獻營收，並占營收比重的10%。
宏致8月營收8.82億元，月增0.14%，年增15.11%，是近23個月新高；今年前八月營收61.60億元，年增10.14%。法人預估，由於進入傳統電子業旺季，包括筆電與伺服器等連接器產品大量出貨，該公司下半年業績看俏。
在產能方面，宏致近年積極投資兩岸研發基地，桃園研發總部今年上半年完工，大陸華南新廠預計2026年底完工。
在AI產品方面，宏致鎖定多軌連接器（Multi-Trak）和新式電腦匯流排連接器系統（NearStack），且已完成開發主動式電纜（AEC）產品，傳輸速度達800Gbps，且不需進行光電轉換，取代主動式光纖纜線（AOC）單價昂貴且功耗高的缺點。
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