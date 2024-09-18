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乙盛本季營收將躍進

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
乙盛董事長蔡嘉祥 (本報系資料庫)
乙盛董事長蔡嘉祥 (本報系資料庫)

機構件大廠乙盛-KY（5243）來自伺服器訂單穩健升溫，營收連續三個月增溫，法人估計，乙盛本季營收有望攀七季來最佳，為全年高峰。

乙盛營收
乙盛營收
乙盛不評論法人預估的財務數字。乙盛8月營收達11.55億元，月增1%、年增21.8%，為2022年11月以來新高，累計今年前八月營收83.42億元，年增4.8%。法人預期，除了伺服器之外，乙盛近年布局的低軌衛星訂單也逐步增長，主要以地面接收設備為主，2023年營收占比約6%，今年上半年營收占比約不到5%，相關業務全年營收年增幅約有五至六成。

法人關注，挾相關技術優勢，未來乙盛有望進一步爭取AI伺服器業務，為明年營運添動能。

乙盛今年第2季稅後純益1.36億元，季增34.6%、年減35%，為三季來最佳，每股純益0.81元。乙盛累計今年上半年稅後純益2.37億元，年減36%，每股純益1.41元。

近年乙盛聚焦車載及網通伺服器應用，積極優化產品結構，力拚獲利表現優於營收，儘管去年下半年受伺服器調整庫存影響，營收下滑，惟乙盛連三季毛利率維持逾18%的水準。依今年上半年營收表現，由於去年伺服器業務處於低谷，在低基期下，今年上半年相關業務營收年增五成，至於車載應用持平去年。

乙盛今年以來受惠伺服器訂單回溫，公司日前微調全年營收展望。其中，三大事業中的汽車機構件今年維持成長態勢，網通機構件由下滑轉為成長，消費電子機構件則由成長轉為下滑，整體今年營收由持平轉為微幅增長。

乙盛為特斯拉（Tesla）供應鏈之一，近年來自車用營收占比拉升，產品組合優化，推升毛利率持續創高，乙盛看好，在汽車領域挾完整的生產設備、高度自動化生產線、多元化生產工藝，以及完整的全球布局等四大優勢，從EV切入北美市場為根據地，有助於穩健向外拓展新客戶及新市場。

乙盛 伺服器 營收

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