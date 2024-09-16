日月光目標價 大摩喊180元

摩根士丹利（大摩）證券最新個股報告指出，日月光投控（3711）由於受惠台積電為輝達（NVIDIA）代工AI晶片，將對2026年的營收帶來實質性的利多，後市展望可期，因此將評等由「中立」升至「優於大盤」、目標價由172元升至180元，激勵昨（16）日股價終場大漲4.7%、收154元。

大摩半導體產業分析師詹家鴻表示，日月光投控自2024年7月股價攀登至高峰以來，目前已經回落超過20%，反映半導體周期復甦疲弱、以及其在輝達AI GPU測試業務上的滲透速度較慢。詹家鴻認為該是時候重新審視了。

詹家鴻分析，隨著AI晶片生產技術（CoWoS-S）的發展，預計日月光將從2025年開始受益，特別是在雲端AI晶片領域的收入貢獻，預估2025年為5%-6%，2026年可能會翻倍，達到總收入的10%。

事實上，台積電近期表示，日月光投控已通過了CoW（晶片封裝在晶圓上的技術）的資格認證，未來台積電將專注於高階技術，日月光投控則負責處理較為成熟的技術，如CoWoS-S等。

詹家鴻認為，這對日月光投控來說是個好機會，例如，輝達低階的Blackwell晶片B200A與英特爾（Intel）Habana Gaudi 3將使用CoWoS-S，將嘉惠日月光投控的基本面表現。

基於相關有利因素的帶動，詹家鴻將日月光投控的評等，由「中立」升至「優於大盤」、目標價由172元升至180元，激勵昨日股價跳空大漲收市，表現相當強勢。