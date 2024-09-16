台塑Q4業績迎兩利多

台塑樂觀看第4季，營運向好。台塑（1301）集團近期業績表現低迷，但針對第4季總體經濟展望，台塑公司的看法趨向樂觀，該公司認為，歐美啟動降息循環，有利投資及消費；中國大陸持續推出刺激經濟措施，也將拉抬經濟成長。

台塑表示，美國勞工部8月14日公布7月消費者物價指數（CPI）年增2.9%，不僅低於6月3.0%，連續四個月降溫，更是2021年3月以來首次降到3%以下，顯示通膨壓力持續放緩，市場預期聯準會（Fed）將在9月啟動降息循環，今年降幅為1至3碼。同時，歐盟統計局公布歐元區8月CPI年增2.2%，較7月2.6%明顯趨緩，為2021年中以來最低，強化歐洲央行（ECB）9月進一步降息機率。

針對大陸市場景氣，台塑也說明，大陸為提振內需，8月中推出第二波汽車以舊換新政策，購買新能源車及燃油乘用車，補貼金額分別由人民幣1萬元及0.7萬元，提高至2萬元及1.5萬元。