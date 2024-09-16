訊連打造「玩美」解決方案

訊連科技（5203）旗下玩美移動近來積極透過AI技術，打造最新的「玩美」解決方案，近期推出整合AI圖像分析和AI深度學習模型的「護膚專業美容模擬器（Skincare Pro Aesthetic Simulator）」，專為皮膚科醫生、美容師與美容專業人士設計，能準確模擬和視覺化涵蓋六個臉部區域的27種非手術臉部美容治療，為營運增添新動能。

玩美移動積極開拓AI「玩美」引擎，近兩年來效益陸續顯現，去年營運順利轉盈，今年上半年稅後純益達139.4萬美元（約新台幣0.44億元），較去年同期大增超過1.8倍，訊連也雨露均霑，開始收割小金雞帶來的甜美果實。

玩美移動表示，護膚專業美容模擬器可提升美容專業人士與客戶間的溝通，透過AI技術協助，提供客戶臉部美容治療前的視覺展示，提高美容療程的透明度與雙方信任度。

玩美移動指出，通過利用獨特的AI圖像識別演算法和先進的AI深度學習模型，該模擬器能準確感知和解讀用戶圖像，利用先進的運算引擎呈現高度精確的臉部美容程序視覺模擬，讓用戶能即時且身臨其境地預覽自己臉部的變化，雙方並能透過討論溝通，隨時調整參數。