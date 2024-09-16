訊連打造「玩美」解決方案

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

訊連科技（5203）旗下玩美移動近來積極透過AI技術，打造最新的「玩美」解決方案，近期推出整合AI圖像分析和AI深度學習模型的「護膚專業美容模擬器（Skincare Pro Aesthetic Simulator）」，專為皮膚科醫生、美容師與美容專業人士設計，能準確模擬和視覺化涵蓋六個臉部區域的27種非手術臉部美容治療，為營運增添新動能。

玩美移動積極開拓AI「玩美」引擎，近兩年來效益陸續顯現，去年營運順利轉盈，今年上半年稅後純益達139.4萬美元（約新台幣0.44億元），較去年同期大增超過1.8倍，訊連也雨露均霑，開始收割小金雞帶來的甜美果實。

玩美移動表示，護膚專業美容模擬器可提升美容專業人士與客戶間的溝通，透過AI技術協助，提供客戶臉部美容治療前的視覺展示，提高美容療程的透明度與雙方信任度。

玩美移動指出，通過利用獨特的AI圖像識別演算法和先進的AI深度學習模型，該模擬器能準確感知和解讀用戶圖像，利用先進的運算引擎呈現高度精確的臉部美容程序視覺模擬，讓用戶能即時且身臨其境地預覽自己臉部的變化，雙方並能透過討論溝通，隨時調整參數。

AI

延伸閱讀

為癌逝學生化妝 美容科教師有愛心獲彰化SUPER教師首獎

OpenAI新模型 更像人類了

抖音影片買春如選妃？「暖市」電信大樓暗藏春色 2越南女賣淫待遣送

OpenAI推理模型上線 以人類思維答題專門應付數理

相關新聞

微星、技嘉、華擎 業績喊衝

板卡廠微星（2377）、技嘉、華擎與麗臺等下半年業績喊衝，法人分析，受惠AI伺服器陸續大量出貨，加上進入個人電腦（PC）...

穎崴、汎銓攻矽光子商機

半導體測試介面廠穎崴（6515）、檢測實驗室汎銓股價昨（16）日獲本土法人資金力挺大漲，穎崴收1,430元，大漲90元，...

中小題材股 短多追價

台股昨（16）日延續量縮整理走勢，但盤面中小型題材股積極表態，其中，達興材料（5234）、眾達-KY等獲買盤追價，股價強...

日月光目標價 大摩喊180元

摩根士丹利（大摩）證券最新個股報告指出，日月光投控（3711）由於受惠台積電為輝達（NVIDIA）代工AI晶片，將對20...

運價指數走跌 海運股保守看

反應全球海運市場運價的SCFI指數，至上周為止較前一周再下跌7.9%，其中，歐洲線及美東線跌幅擴大；美東線一周下跌16....

南茂擴產 業績旺到明年

IC封測大廠南茂（8150）受惠於來自車用、OLED等需求穩健，推升高階測試機台產能利用率維持在高檔，再加上因應客戶產品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。