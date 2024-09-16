榮剛高毛利產品接單旺

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

特殊鋼主力廠榮剛（5009）航太、能源與油氣等高毛利產品出貨強勁，目前一直維持滿載盛況，產品組合表現良好，產能利用率居高不下，由於有大量訂單待消化，生產工廠仍以全力出貨為重點，未來營運表現可望延續佳績。

法人表示，榮剛在手訂單量達80億元，出貨排程進到明年首季，將為下半年以及明年度的產銷能量加分。

榮剛董事長王炯棻指出，基本面維持優勢外，榮剛技術面不斷獲得突破，台灣海洋大學壓鑄技術產業聯盟（DISTA）與榮剛子公司金耘鋼鐵舉辦的「壓鑄模產業應用技術研討會」順利成功，研討會中交流模具鋼材料特性及專業製程技術比較、高壓壓鑄市場趨勢及熱處理工藝要求等議題，榮剛持續深耕技術及產品創新，以期建構完整的產業生態圈，引領國內工業自主與產業應用技術優化。

法人指出，榮剛是全台唯一專業特殊合金一貫化生產製造廠，全球精煉能量排名第12位，種類包括功能型不銹鋼、高合金工具鋼、高清淨鋼、塑膠模具鋼及超合金，有極高的技術認證進入門檻。

由於榮剛主要產品逾300鋼種，聚焦在航太、能源、油氣、生醫、機械模具等產業領域，未來目標是成為亞洲工具鋼第一名、630功能性不銹鋼世界第一。隨著俄羅斯與烏克蘭戰爭方興未艾，以色列與巴勒斯坦衝突未解，全球軍工產業能量維持高漲，對特殊鋼需求居高不下，有利榮剛發展。

榮剛 航太

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