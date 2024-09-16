基亞細胞治療臨床獲准

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

基亞（3176）昨（16）日公告，該公司已獲得衛福部食藥署（TFDA）核准進行異體自然殺手細胞（Magicell-NK）第一/二期人體臨床試驗，目標2029年完成。

基亞生技公告指出，該公司獨立、自主研發的異體自然殺手細胞Magicell-NK體外擴增技術，已向TFDA申請應用Magicell-NK異體自然殺手細胞於胰管腺癌、或膽管癌患者之術後輔助療法合併化療的第一/二期人體臨床試驗，基亞已於昨日接獲TFDA核准進行此臨床試驗之通知。

依據世界衛生組織(WHO)統計，2022年全球新增癌症病例約2,000萬，癌症死亡人數約970萬，全球癌症負擔加重。2050年新增癌患病例數將比2022年的數字多出77%，增幅驚人。

基亞生 癌症

延伸閱讀

細胞獵殺效率智慧化提升抗癌 虎科大專題奪獎貢獻醫療

長庚與台灣安進簽署合作 發展癌症、免疫醫學臨床試驗

基米與啟弘簽 MOU 開啟細胞及基因治療檢測新局

基亞董座張世忠家族涉內線交易規避損失 交易無明顯改變獲不起訴

相關新聞

微星、技嘉、華擎 業績喊衝

板卡廠微星（2377）、技嘉、華擎與麗臺等下半年業績喊衝，法人分析，受惠AI伺服器陸續大量出貨，加上進入個人電腦（PC）...

穎崴、汎銓攻矽光子商機

半導體測試介面廠穎崴（6515）、檢測實驗室汎銓股價昨（16）日獲本土法人資金力挺大漲，穎崴收1,430元，大漲90元，...

中小題材股 短多追價

台股昨（16）日延續量縮整理走勢，但盤面中小型題材股積極表態，其中，達興材料（5234）、眾達-KY等獲買盤追價，股價強...

日月光目標價 大摩喊180元

摩根士丹利（大摩）證券最新個股報告指出，日月光投控（3711）由於受惠台積電為輝達（NVIDIA）代工AI晶片，將對20...

運價指數走跌 海運股保守看

反應全球海運市場運價的SCFI指數，至上周為止較前一周再下跌7.9%，其中，歐洲線及美東線跌幅擴大；美東線一周下跌16....

南茂擴產 業績旺到明年

IC封測大廠南茂（8150）受惠於來自車用、OLED等需求穩健，推升高階測試機台產能利用率維持在高檔，再加上因應客戶產品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。