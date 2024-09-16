基亞細胞治療臨床獲准
基亞（3176）昨（16）日公告，該公司已獲得衛福部食藥署（TFDA）核准進行異體自然殺手細胞（Magicell-NK）第一/二期人體臨床試驗，目標2029年完成。
基亞生技公告指出，該公司獨立、自主研發的異體自然殺手細胞Magicell-NK體外擴增技術，已向TFDA申請應用Magicell-NK異體自然殺手細胞於胰管腺癌、或膽管癌患者之術後輔助療法合併化療的第一/二期人體臨床試驗，基亞已於昨日接獲TFDA核准進行此臨床試驗之通知。
依據世界衛生組織(WHO)統計，2022年全球新增癌症病例約2,000萬，癌症死亡人數約970萬，全球癌症負擔加重。2050年新增癌患病例數將比2022年的數字多出77%，增幅驚人。
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