竟天疱疹藥收治病患

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

竟天（6917）昨（16）日公告，該公司研發用於緩解頭頸部帶狀疱疹後神經痛的噴霧新藥APC101，於今年4月獲衛福部食藥署（TFDA）核准啟動二期臨床試驗後，已成功在三軍總醫院收治首位病患。

竟天生技表示，由於頭頸部帶狀疱疹後神經痛目前並無有效的已上市藥物，公司預計在完成二期臨床，取得相關試驗數據，將向美國食品藥物管理局（FDA）爭取申請快速審查認定或孤兒藥資格認定，推動新藥的及早上市，滿足醫療的迫切需求。

竟天生技指出，帶狀疱疹後神經痛（Postherpetic Neuralgia, PHN）是帶狀疱疹常見的併發症，通常若確診帶狀疱疹三個月後仍感到疼痛，就屬帶狀疱疹後神經痛。近年統計發現，感染過新冠肺炎將會增加15-21%罹患帶狀皰疹的風險，也會同步增加PHN的風險。

公司說明，PHN的疼痛程度不一，從輕微到嚴重不等，但無論是持續性疼痛或間歇性疼痛，通常都伴隨尖銳、刺痛或灼痛感，有時甚至連吹到風都異常刺痛。

FDA 生技

延伸閱讀

竟天頭頸部帶狀疱疹後神經痛噴霧新藥 收治首位病患

失事幻象飛官謝沛勳「勇敢又幸運」 急診部主任曝傷勢

肺炎鏈球菌、帶狀疱疹...疫苗百百項，一定都要打嗎？五大成人疫苗介紹、常見疑難雜症一次解

菲籍移工狠殺女友開膛剖肚...臟器全沖入馬桶 國民法官審理

相關新聞

微星、技嘉、華擎 業績喊衝

板卡廠微星（2377）、技嘉、華擎與麗臺等下半年業績喊衝，法人分析，受惠AI伺服器陸續大量出貨，加上進入個人電腦（PC）...

穎崴、汎銓攻矽光子商機

半導體測試介面廠穎崴（6515）、檢測實驗室汎銓股價昨（16）日獲本土法人資金力挺大漲，穎崴收1,430元，大漲90元，...

中小題材股 短多追價

台股昨（16）日延續量縮整理走勢，但盤面中小型題材股積極表態，其中，達興材料（5234）、眾達-KY等獲買盤追價，股價強...

日月光目標價 大摩喊180元

摩根士丹利（大摩）證券最新個股報告指出，日月光投控（3711）由於受惠台積電為輝達（NVIDIA）代工AI晶片，將對20...

運價指數走跌 海運股保守看

反應全球海運市場運價的SCFI指數，至上周為止較前一周再下跌7.9%，其中，歐洲線及美東線跌幅擴大；美東線一周下跌16....

南茂擴產 業績旺到明年

IC封測大廠南茂（8150）受惠於來自車用、OLED等需求穩健，推升高階測試機台產能利用率維持在高檔，再加上因應客戶產品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。