快訊

Fed降息在望…美債旺、美股早盤陷整理 台積ADR、蘋果雙摔

嬤載孫遇死劫…賓士車校門口猛撞1死「3童重傷」 副駕女竟是通緝犯

台表科子公司董事會拍板 配息逾新台幣7.6億元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

PCBA廠商台表科（6278）16日代公司之重要子公司公告董事會決議發放現金股利人民幣1億7015萬41.86元（逾新台幣7.6億元）事宜。

台表科公告，公司之重要子公司Regent Manner Limited於113年09月16日董事會決議配發現金股利人民幣170,150,041.86元予其持股100%之母公司Regent Manner (BVI) Limited。

Regent Manner (BVI) Limited再配息給100%之母公司峻凌國際控股有限公司。峻凌國際控股再配予其持股100%之母公司Taiwan Surface Mounting Technology (B.V.I.) Co. Limited。

同時Taiwan Surface Mounting Technology (B.V.I.) Co. Limited9月16日董事會決議配發現金股利人民幣170,150,041.86元予其持股100%之母公司台表科。

人民幣 股利

延伸閱讀

香港好物節商品 進軍陸電商市場

蘋果直接受益！印度調降手機、零組件等關稅稅率 一次5個百分點

SHANG XIA上下茶碗造型香氛蠟燭 為日常安神定心

00944首配0.058、年化殖利率4.5%...表現合格？專家：市面最強百搭ETF

相關新聞

外資喊買且上調目標價！群創爆19.7萬張成交量 大漲收盤

面板雙虎獲外資調高評等及目標價，群創（3481）由中立調高至加碼，目標價由13.5元調高至18元，16日爆出19萬7,3...

美系外資降評至減碼且大降目標價四成 瑞昱重挫

美系外資大幅調降瑞昱（2379）評等及目標價，將評等由加碼調降至減碼，目標價更由707元大幅下調至420元，降幅達4成，...

美系外資降評且調降目標價 股王信驊重挫跌停

股王、伺服器管理晶片（BMC）廠信驊（5274）8月合併營收6.77億元，連續二個月創新高，月增12.63%，年增178...

美日遊戲商 此消彼長

微軟旗下遊戲事業近期驚傳大裁員，家用遊戲機Xbox部門預計將裁撤650人，引發外界高度關注。業界人士認為，相較於日系遊戲...

英業達Q3伺服器業績將增14%

英業達（2356）受惠輝達（NVIDIA）H100與H200人工智慧（AI）伺服器訂單增加，法人預估，英業達第3季伺服器...

亞翔、帆宣、聖暉 訂單滿手

系統工程廠亞翔（6139）、帆宣、聖暉*、漢科及聚賢研發等今年前八月合併營收均交出歷史新高佳績，加上在手訂單維持高水位，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。