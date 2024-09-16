台表科子公司董事會拍板 配息逾新台幣7.6億元

PCBA廠商台表科（6278）16日代公司之重要子公司公告董事會決議發放現金股利人民幣1億7015萬41.86元（逾新台幣7.6億元）事宜。

台表科公告，公司之重要子公司Regent Manner Limited於113年09月16日董事會決議配發現金股利人民幣170,150,041.86元予其持股100%之母公司Regent Manner (BVI) Limited。

Regent Manner (BVI) Limited再配息給100%之母公司峻凌國際控股有限公司。峻凌國際控股再配予其持股100%之母公司Taiwan Surface Mounting Technology (B.V.I.) Co. Limited。

同時Taiwan Surface Mounting Technology (B.V.I.) Co. Limited9月16日董事會決議配發現金股利人民幣170,150,041.86元予其持股100%之母公司台表科。