穎崴、汎銓攻矽光子商機

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

半導體測試介面廠穎崴（6515）、檢測實驗室汎銓股價昨（16）日獲本土法人資金力挺大漲，穎崴收1,430元，大漲90元，再創新天價，汎銓收漲停板168元，為一年來新高，兩家公司共同點都是SEMI矽光子聯盟成員，成為盤面新焦點。

穎崴重量級客戶包辦半導體三大領域，近年從封測與IC設計產業需求延伸至晶圓代工領域，包含晶圓代工龍頭、封測龍頭廠、超微、輝達與博通等一線大廠，客戶群也都是當前熱門的AI、HPC、5G等應用領先者。

穎崴產品近年不僅廣泛應用於GPU、CPU、APU及HPC等高速運算晶片、全球一線IC設計及封測大廠皆為客戶，更跨入晶圓代工相關的晶圓測試，甚至已超前部屬矽光子及共同封裝光學元件（Co-Packaged Optics, CPO）與散熱領域。

汎銓昨天股價收漲停，外資賣超107張，不過自營商連三個交易日買超。汎銓積極開拓全球據點，董事長柳紀綸日前表示，公司今年營運受上半年成本較高影響，不過，在先進製程與海外布局持續推進，有助2025年營運重返成長動能高峰。

IC設計 晶圓代工 穎崴

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