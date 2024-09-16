微星、技嘉、華擎 業績喊衝
板卡廠微星（2377）、技嘉、華擎與麗臺等下半年業績喊衝，法人分析，受惠AI伺服器陸續大量出貨，加上進入個人電腦（PC）傳統旺季，包括主機板、顯示卡、電競與AI PC等產品的出貨量可望增加，將帶動下半年業績看俏。
以微星來說，8月營收164.22億元，月增3.5%，年減2.7%，是去年12月以來新高，今年前八個月營收1,265.74億元，年增9.4%。法人預估，「黑神話：悟空」近期大賣，可望帶動顯卡銷量，有利微星衝刺業績。
至於技嘉8月營收246.62億元，為歷史次高，月增29.5%，年增1.06倍，主要受惠AI伺服器出貨暢旺，今年累計前八個月營收1,727.83億元，年增1.3倍。華擎8月營收22.3億元，創新高，月增11.9%，年增36.3%，主因AI伺服器出貨增加，加上一般型伺服器需求復甦，今年累計前八個月營收144.03億元，年增26.1%。
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