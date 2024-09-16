遠傳電信（4904）昨（16）日公告，遠鼎投資新任董事法人代表毛治國，遞補原楊麟昇（Jan Nilsson）董事的遺缺。毛治國曾任行政院院長、交通部長，更曾擔任台灣電信龍頭中華電信董事長，現在在遠傳電信董事長徐旭東力邀之下，擔任遠傳董事，借助毛治國的深厚經歷，助力遠傳在新電信三雄競爭新局，有更亮眼表現。

毛治國現任交大榮譽教授，曾任行政院長、行政院副院長、交通部長、民航局長，觀光局長，中華電信董事長，毛治國不僅在產官學界經歷豐富，在台灣電信及科技業也培育不少子弟兵，產業地位及輩分都相當高。

徐旭東過往都非常重視遠東集團旗下各公司的董事人選，須兼具國際觀及產業熟悉度，此次更盛情邀約毛治國擔任董事。