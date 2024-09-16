AI PC 爆發商機 義隆大補

IC設計廠義隆（2458）受惠於PC在作業系統升級到Windows 11後將搭載多指觸控功能，將推動觸控板規格升級潮，加上功能增加，大尺寸觸控板市場可望成為市場主流。法人看好，義隆下半年有機會逐步迎來AI PC客戶的觸控板模組備貨需求，明年正式迎接AI PC商機爆發潮。

Windows 11將在下月停止供應21H2、22H2等版本更新，代表企業、教育用等PC市場有機會開始逐步迎來更新需求。業界指出，目前OEM／ODM廠已開始在下半年接獲客戶AI PC的新開案需求，且當前筆電觸控板可負擔功能更多情況下，更大尺寸的觸控板也成為市場新主流。

義隆在觸控板模組市場有重要的地位，不僅手握全球前五大非蘋品牌大廠訂單，且與微軟作業軟體系統事業合作關係緊密，使義隆觸控板模組吃下大筆訂單。

法人指出，義隆下半年開始供貨更大尺寸的觸控板模組，且目前囊括至少有雙位數數量的開發案，可望在明年開始擴大供貨動能，大啖AI PC新訂單商機。

義隆在觸控板模組市場僅剩下美系大廠競爭對手，但近年來美系大廠營運重心逐步移轉，義隆成功拿下更多客戶的新機開發案，且客戶不僅擴大採用義隆觸控板模組，義隆推出具備AI功能的指紋辨識模組亦獲得客戶青睞，讓義隆在未來AI PC市場接單表現持續向上。

義隆預估，今年第3季合併營收落在31億至34億元區間、季增2％至8％。義隆8月合併營收11.89億元、月增8.2％。法人預期，義隆受惠於AI PC客戶備貨商機，第3季合併營收可望落在財測高標，第4季有望維持高檔，明年在AI PC訂單動能有機會大增下，有望賺進超過一個股本。