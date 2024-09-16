南茂擴產 業績旺到明年

IC封測大廠南茂（8150）受惠於來自車用、OLED等需求穩健，推升高階測試機台產能利用率維持在高檔，再加上因應客戶產品規格升級，將DRAM產品從DDR3升級到DDR4，南茂因此擴充產能。法人看好南茂今、明年營運表現都將呈現成長態勢。

南茂為全球第二大LCD驅動IC封測廠，主要提供記憶體、驅動IC及邏輯／混合訊號IC封測服務。南茂董事長鄭世杰先前在法說會表示，對下半年營運動能審慎樂觀。細分各產品，記憶體產品隨著產業庫存逐漸改善，DRAM、Flash維持穩健動能，增長幅度相對明顯。

南茂營運展望

以今年第2季來看，南茂營收比重依產品別為驅動IC（COF+COG）34.1%、金凸塊18.5%、Flash 22.7%、DRAM／SRAM 14.5%、混合訊號10.2%；依部門別則為晶圓凸塊21.9%、封裝22.3%、混合訊號及記憶體測試21.9%、驅動IC封測33.9%。

為滿足半導體產業成長趨勢，南茂已調升全年資本支出，主要用於升級記憶體測試產能、DDIC產能收購與廠房購置。

法人分析，南茂在驅動IC業務將扮演主要動能，來自於車用、OLED需求穩健支撐下，高階測試機台產能利用率維持在高檔，以及手機新品備貨挹注COG需求提升；記憶體部分則有NAND、利基型客戶積極拉貨而成長。

另外，法人分析，南茂客戶台系記憶體製造商在WiFi 6升級至WiFi 7下，DDR4出貨提升，但考量大多手機產品對記憶體產品拉貨會提早至前一季度，同時南韓原廠對Flash本季位元出貨量持保守態度，因此審慎看待南茂業績成長。

法人強調，南茂的客戶將DRAM產品從DDR3升級到DDR4後，同時購置南科閒置廠房作為車用面板、OLED 測試產能擴充使用，南茂也展開高階測試機台收購作業，因此正向看待南茂今、明年營運表現都將有雙位數增長。

南茂今年8月營收達21.2億元，月增2.53％、年增15.4％，來到近27個月以來新高。