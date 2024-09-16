外資喊買且上調目標價！群創爆19.7萬張成交量 大漲收盤

面板雙虎獲外資調高評等及目標價，群創（3481）由中立調高至加碼，目標價由13.5元調高至18元，16日爆出19萬7,336張成交量，收在15.5元，上漲1.3元，漲幅9.15%，成交量居冠；友達（2409）以17.05元收盤，漲幅4.92%，成交量8萬8,348張，居第四大成交量。

台股16日收在21,850.08點，上漲90.43點，各類股上漲居多，光電股為領漲指標之一，類股漲幅1.25%，銘旺科（2429）、精金、達興材料（5234）衝上漲停收盤之外，面板雙虎也是領漲指標，群創以14.85元開高，一度衝上漲停15.6元，終場收在15.5元，漲幅9.15%，成交量高居冠軍。

面板雙虎獲外資調高評等及目標價，美系外資表示，主要面板廠在未來幾個月內預計採取更積極的產能控制，中國大陸面板廠，10月可能有兩周的歲修，預估面板廠第3季產能利用率約80~85%，第4季降至70~75%，面板報價9月可能開始出現跌幅收斂的情況。

美系外資指出，由於上半年庫存提前補貨，加上需求疲軟，電視面板價格7月及8月微幅下滑，但在面板廠調控面板產能的情況下，預估電視面板報價9-~10月的跌幅將可望收斂；但美系外資強調，除非出現供需轉趨緊俏，或是發生供應鏈中斷的意外，短期內電視面板價格回升的可能性不大。

美系外資決定調高面板雙虎評等及目標價，群創由中立調高至加碼，目標價由13.5元調高至18元；友達由減碼調高至中立，目標價由13.3元調高至17元。

友達8月合併營收270.13億元，創29個月來高點，月增8.6%，年增11.3%；累計今年前八月合併營收1,856.82億元，年增16%；展望後市，友達董事長彭双浪日前在法說會表示，友達第3季營收小幅成長，但受客戶拉貨動能疲弱影響，今年旺季效應將不明顯。

群創8月合併營收184.8億元，是二個月來最佳，月增4.7%，年減3.9%，累計今年前八月合併營收1,434.87億元，年增3.7%；群創總經理楊柱祥先前在法說會表示，今年下半年因應景氣趨緩，第3季產能利用率將季減約5個百分點以上，以維持獲利穩定。