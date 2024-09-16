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美系外資降評至減碼且大降目標價四成 瑞昱重挫

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美系外資大幅調降瑞昱（2379）評等及目標價，將評等由加碼調降至減碼，目標價更由707元大幅下調至420元，降幅達4成，瑞昱16日以488.5元開低，下跌17.5元，股價開低走低一度下滑至462.5元，盤中跌幅逾7%。

IC設計大廠瑞昱第2季合併營收306.74億元，毛利率50.9%，淨利43.87億元，季增40.2%，年增68.3%，每股純益8.55元，為近八季高點；累計上半年合併營收為562.96億元，歸屬母公司業主淨利75.16億元，年增70.8%，每股純益14.66元；瑞昱今年營運復甦，展望第3季，瑞昱預估，第2季成長力道應可延續到第3季，營運前景穩健。

美系外資最新報告認為，AI PC發酵仍需要時間，瑞昱WiFi業務市占率恐將遭到稀釋，雖然長期看好Windows on Arm(WoA)的回升但短期內WoA銷售則比預期弱，瑞昱在PC半導體營收占比約30~35%，預估明年的上升空間有限。

美系外資表示，瑞昱明年主要成長動力包括藍牙及車用乙太網，仍無法彌補其他業務放緩的部分，加上明年PC半導體成長恐將放緩，預估瑞昱明年獲利恐將年減少15%，同時預估瑞昱明年PC相關業務恐僅持平或小幅上升，明年WiFi業務恐將年減9%。

美系外資決定調降瑞昱評等及目標價，將評等由加碼調降至減碼，目標價更由707元大幅下調至420元；同時下修瑞昱明後年的獲利預估，每股純益（EPS）從原預估的36.41元及39.44元分別下修至28.83元及27.56元。

外資 瑞昱

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