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美系外資降評且調降目標價 股王信驊重挫跌停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股。中央社
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股王、伺服器管理晶片（BMC）廠信驊（5274）8月合併營收6.77億元，連續二個月創新高，月增12.63%，年增178.15%，美系外資最新報告認為目前信驊評價已滿足，調降評等至中立，且將目標價由5,150元下調至4,765元；信驊16日股價開低走低，重挫至跌停4,270元，失守季線。

美系外資表示，cloud 業者已連續6個季度增加資本支出，根據歷史經驗，在第6~8個擴張的資本支出後、或是年增五成後，將會出現高點反轉，美系外資認為，已到對部分雲端半導體業者獲利了結的時點。

美系外資指出，信驊Cupola 明年恐將下滑，且認為現在的評價已滿足，決定調降信驊評等，由原先加碼調降至中立評等，目標價由5,150元調降至4,765元。

信驊表示，由於通用伺服器和AI伺服器需求超乎預期強勁，產品滲透率提升，預期第3季營收可望達17.5~18.5億元，季增29~36%；第4季業績可望維持與本季相當，毛利率可望提升到64~65.5%。

信驊今年推出以12奈米製程打造的新款BMC晶片「AST 2700」，預計明年第1季進入量產，下半年放大出貨量能，目前仍以28奈米製程的「AST 2600」為主要出貨產品；另外，信驊將Cupola360全景相機整合到盟立的自主移動機器人（AMR）系列產品，強化機器視覺並兼顧巡檢及遠端管理功能，為智慧工廠及倉儲營運提供更完善的AMR解決方案。

信驊股價在8月26日盤中一度衝達5,345元，創下歷史新高價，但之後往下走跌，16日早盤以4,675元開低後走低，盤中重挫至跌停4,270元，大跌470元，5日線、季線同步失守。

信驊 外資

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