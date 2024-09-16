智崴今年營運有望轉虧為盈 市場對後市持續按讚

智崴（5263）今年下半年至明年為布局期，除持續消化在手訂單外，產能的擴充以取得未來與大型客戶合作的門票、內容數量持續提升，並推廣訂閱制以及軟硬結合的完整解決方案推動下，法人預估，今年獲利將轉虧為盈，且明年有望持續成長。

智崴宣布與沙烏地阿拉伯公司簽訂體感遊樂設備採購合約，加上日前上海子公司與中國大陸廠商簽訂三套大型體感模擬遊樂設備供貨合約，隨持續拓展沙烏地阿拉伯與大陸等市場，市場看好未來營運動能。

分析師指出，智崴客戶因為2020~2022年這段期間營運受到疫情衝擊，資本支出縮減，飛行劇院在手訂單雖仍維持在20億元以上，但客戶專案暫時擱置沒有進行，使上半年營收仍維持在低檔，獲利也因為營收未達規模而在損平邊緣。

展望下半年，因既有客戶在疫後營運逐漸改善，資本支出逐步提升，飛行劇院專案數量開始增加，下半年營收將會較上半年明顯成長，本業因營收規模擴大有望單季轉虧為盈，獲利也會逐步恢復至疫情前的水準。市場預估今年稅後純益為9,200萬元，轉虧為盈，每股獲利（EPS）1.4元。

展望2025~2026年，因在手訂單有20億元以上，隨著客戶在疫後營運逐漸改善，客戶的資本支出在2025~2026年有望恢復至疫情前水準，在手訂單預計於2025~2026年加速消化下，預估2025年營收為25.4億元，年成長71.7%，稅後純益為3.9億元，年成長323.7%，EPS進一步成長為5.7元。