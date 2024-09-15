亞翔、帆宣、聖暉 訂單滿手

系統工程廠亞翔（6139）、帆宣、聖暉*、漢科及聚賢研發等今年前八月合併營收均交出歷史新高佳績，加上在手訂單維持高水位，除確保今年營運走升外，展望產業景氣可續旺到2025年。

無塵室與機電工程暨公共工程大廠亞翔累計今年前八月合併營收486.43億元，年增84.6%，是同期新高。受惠於半導體及公共工程大單滿手，亞翔在手訂單已達1,291億元，續創歷史新高。

亞翔總經理蔣曉麟說，展望今年景氣，台灣榮工、蘇州亞翔以及新加坡三地市場需求熱絡，台灣亞翔及越南第2季起感受到客戶需求回升，隨著下半年營運加溫，看好今年整體營收、獲利成長，以此推估明年的股利值得期待。

帆宣前八月營收403.43億元，年增11.6%，是同期新高。在手訂單約600億元，董事長高新明表示，因應客戶大尺寸設備的訂單需求，台南六廠明年完工量產，2025年營運可望持續升溫。

帆宣伴隨客戶加速赴海外建廠，除因應台積電赴美、日、德布局。在地緣政治考量下，大陸無錫廠已分別遷移越南及緬甸生產與出貨。帆宣2023年赴德國德勒斯登承租辦公室與宿舍，派駐人力開始服務當地半導體廠。

聖暉累計前八月合併營收177.21億元，年增11.8%。上半年營收及獲利都創同期新高。聖暉集團截至上半年累計在手訂單逾330億元，創新高，下半年起營運動能轉強，並可望迎來2025年及2026年業績大成長榮景。

漢科累計前八月合併營收36.6億元，年增34.8%，為同期新高。在半導體及面板產業擴產挹注下，漢科在手訂單達百億元，交期排到2026年，確立營運穩步成長。

高科技廠房廠務供應系統工程業務廠聚賢研發累計前八月合併營收5.39億元，年增11.6%，為同期新高。上半年每股純益2.05元，2024年重拾成長動能，並配合客戶赴高雄設立新據點。