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海軍艦艇荒嚴重 我購美近岸戰鬥艦失敗

逾期未驗車 造成交通事故逐年攀升

美日遊戲商 此消彼長

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

微軟旗下遊戲事業近期驚傳大裁員，家用遊戲機Xbox部門預計將裁撤650人，引發外界高度關注。業界人士認為，相較於日系遊戲商索尼、任天堂持續擴大投入遊戲事業，微軟卻逆勢縮減規模，美日遊戲商的發展此消彼長。

微軟在2022年元月宣布以687億美元歷史天價收購動視暴雪，當時不僅為產業界投入一枚震撼彈，也讓許多人看好微軟將更有實力威脅索尼PS5以及任天堂Switch的家用遊戲機市場。

然而，微軟為了成功收購動視暴雪，花費長達一年時間，才總算在美國、英國以及歐盟等地監理機關陸續解決收購的法律問題，但收購後還未獲得顯著成效，微軟就開始不斷在遊戲部門進行裁員，包含這次在內，已經是收購動視暴雪以來的第三次裁員，總計裁員人數已達數千人之多。

業界人士指出，微軟原先在家用遊戲機市場已處於弱勢的一方，因此才選擇透過併購動視暴雪來強化遊戲競爭力，但如果遲遲無法展現出併購的效果，美日遊戲商的市場差距將愈拉愈大。

微軟 裁員 遊戲機

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