英業達Q3伺服器業績將增14%
英業達（2356）受惠輝達（NVIDIA）H100與H200人工智慧（AI）伺服器訂單增加，法人預估，英業達第3季伺服器業績將成長14%，並推升整體營收季增9%，同時，墨西哥與泰國廠產能逐步開出，迎接明年GB200產品陸續出貨。
英業達指出，伺服器進入傳統旺季，第3季出貨將迎來高峰，至於全年伺服器出貨則有望年增兩成，除了受惠美系雲端服務供應商（CSP）增加H200伺服器訂單，另外，通用型伺服器需求也逐步回溫。至於筆電方面，該公司指出，第3季持平第2季，主要是部分筆電在第2季提前拉貨，全年筆電出貨則是個位數成長。
英業達8月營收520.28億元，月減6.3%，年增11.9%；累計今年前八月營收3,922.26億元，年增15.6%，均為同期新高。
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