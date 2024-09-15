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市場估第3季、9月營收出爐！台積電8月呈年增月減 今年 EPS 上看43元
台積電（2330）8月營收月減2.4%、年增33%，市場依台積電在法說會給出的營收預估來看，推估9月營收將為2,202~2,461億元，月減12~2%，只需2,202億元即可達成目標，法人圈則普遍預估今年每股獲利（EPS）41~43元間。
分析師指出，台積電8月營收2,508.6億元，月減2.4%、年增33%；台積電預估第3季營收將約224~232億美元，以中間值計季增9.5%，以美元兌新台幣匯率1比32.5元推算，單季營收7,280~7,540億元，季增8.09~11.95%，推估9月營收將為2,202~2,461億元，月減12~2%，意即營收2,202億就可以達到台積電預估。
台積電第3季營運受惠智慧手機和高速運算 HPC 相關需求上揚，N3和N5的需求強勁，CPU 、GPU 和AI加速器等執行訓練和推論功能的AI處理器的相關晶片，占去年營收6%，預估今年比重將來到11~13%，在未來五年，台積電預計伺服器AI 處理器將以50%的年複合成長率增加，到2028年將佔台積電營收超過20%。
毛利率方面，第3季毛利率將較上季約增加1.5個百分點，主要是產能利用率提升和成本的改善，可抵銷電費和N3量產增加的不利因素，市場預估單季 EPS 約11.2元。
法人機構表示，客戶強勁AI和智慧手機相關需求，台積電2024年美元營收上修至年成長24~26%；台積電今年成長動能來自 HPC 及N5、N3製程和 CoWoS 營收貢獻上揚，市場預估台積電今年 EPS 41~43元。
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