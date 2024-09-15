瀚宇博、精成科、精星法說 上秀

華新集團華科事業群的筆電（NB）板大廠瀚宇博（5469），將與子公司精成科（6191）及台灣精星公司於9月19日下午聯合召開法說會，法人關注瀚宇博對於AI PC市場看法與伺服器應用進展。

法人看好，瀚宇博、精成科受惠PC與NB市場復甦商機，瀚宇博為NB板最大規模供應商，PCB暨EMS廠精成科則隸屬瀚宇博旗下子公司。

英特爾積極開拓AI PC商用市場，近期台灣雙A宏碁、華碩、微星與戴爾等紛紛展示超過20台商用AI PC與新應用情境。法人看好，隨AI PC商用市場換機潮升溫，預期關鍵零組件廠商瀚宇博、精成科等可望同步沾光。

華科事業群的瀚宇博旗下精成科積極布局東南亞。精成科先前提到，馬來西亞PCB廠希望在今年第3季開始試產，所以會以產能逐季提高為努力目標。

瀚宇博來自NB終端應用營收占比四成，公司先前表示，目前產品結構都朝向中高階持續發展，且產品多元化布局，降低對單一產品依賴影響，瀚宇博本身不會擴廠，但子公司精成科於馬來西亞擴廠，運用集團全球布局優勢，擴大東南亞產能。

另外精星總經理劉貞佑日前指出，公司將持續擴大產能與強化品質，如BMS等產品，看好2024年車用趨勢，有利中國大陸新能源車滲透率提升。