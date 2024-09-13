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營建業第4季迎入帳高峰期

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
營建族群後市概況
營建族群後市概況

房貸鬧錢荒衝擊房市，但營建族群交屋大致排定，相對有支撐，包括興富發（2542）、長虹、遠雄、亞昕等第4季可望迎來全年的入帳高峰，且明年起更將進入入帳「黃金期」。此外，遠雄今年七大案也可完工入帳，合計總銷約200億元以上。

近一年房市買氣過熱，導致銀行放貸趨於滿水位，市場出現貸款貸不到的狀況，不過隨著政府出面喊話，絕對會保障首購族的貸款條件，亦有穩定房市的作用，昨（13）日上市營建類指數607.08，漲幅1.74%。

儘管房市短期面臨貸款風暴，但預售市場影響不大，尤其是大型指標品牌建商，今年以來買氣都相當不錯，像是華固、潤泰新位在三重的新案、力麒建設位在內湖環山路新案，由於醞釀一段時間，都是未演先轟動，推出後立刻吸引購屋族。

除了預售市場仍有一定的買氣外，更重要的是，許多建商即將在第4季迎來交屋旺季，像是興富發今年有五大案完工，完工金額約可達359億元，興富發指出，今年完工多數集中在第4季，明年起更將有800億元的新屋完工量，2027年則來到千億元以上。

長虹今年完工量達180億元，多數個案集中在第3、4季交屋認列，下半年動能可期，全年營收有望重返百億元大關，而明、後年預計也有近300億元案量完工；此外，長虹即將於928檔期，推出與聖得福建設合作的大直北安路都更案，據悉，已經引起區域客高度關注。

亞昕今年預計完工量可達百億元，亞昕指出，限貸令影響不大，現階段還是缺工問題，許多個案都在拚趕工交屋，預計第4季可迎來全年的完工高峰，若是來不及則會延到明年第1季，整體而言，今、明兩年完工量合計會超過200億元。

遠雄今年七大案也可完工入帳，合計總銷約200億元以上，明年則預計完工案量有360億元、2026年更將有1,119億元。另，台北大巨蛋可開始舉辦非體育活動賽事，未來租金收益有望提升，且賣相變佳，後市營運穩健看俏。

法人認為，未來三年更將進入入帳大豐收階段，基本面相對有支撐。

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