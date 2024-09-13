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等待Fed下周決策 道瓊漲297點、史指和那指創今年最佳單周表現

華通、臻鼎 押長天期

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
華通、臻鼎相關權證
華通、臻鼎相關權證

台股在美股震盪中，行情也持續起伏，市場焦點轉向基本面，其中，第3季為傳統旺季的華通（2313）、臻鼎-KY（4958）等PCB族群受關注，權證券商建議，可利用中長天期等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

華通8月營收70億元，月增4.2%、年增8.4%，市場預估第3季營收季增24.5%、年增7.3%，稅後純益19.4億元，季增68.6%、年增15.6%，每股純益（EPS）1.6元。

華通為美系品牌手機、筆電PCB主要供應商之一，也是為台灣最先投入衛星板開發的PCB業者，去年衛星板營收占比約9%，預估今年營收占比有望接近兩成，明年在泰國廠產能挹注下，營收占比將超過兩成水準下，市場預估今年稅後純益61.8億元，年增48.2%，EPS為5.2元，明年進一步成長至6.9元。

臻鼎-KY8月營收月增32%、年增29%，創下歷年同期新高，分析師表示，主要受惠美系手機大客戶出貨旺季，也可望帶動第3季營收與毛利率大幅跳升，累計前八月營收961.9億元，年增21.5%，也是歷年同期次高。

市場看好下半年蘋果Apple Intelligence推出後，將帶動手機換機潮，預估今年蘋果新機備貨量成長，明年在iPhone SE4與iPhone 17帶動下，手機銷售將加快成長，預估第3季營收508.8億元，季增57%、年增21.5%，EPS約3.3元。隨各類終端裝置導入更多AI應用，PCB規格與用量將提升，臻鼎可望達成營收將連兩年雙位數成長、毛利率續提升目標，預估今年營收1,728億元，年增14.1%，稅後純益84.1億元，季增36%，EPS8.8元。看好華通、臻鼎-KY，可布局價內外10%內、有效天期逾四個月權證。

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