大立光 挑逾60天
大立光（3008）受惠蘋果發表iPhone 16系列新機，8月營收突破70億元大關，月增29.1%，年增54.2%，優於市場預期，累計前八月營收347億元、年增37%，並且連續六個月走升登上新高。
法人指出，iPhone 16系列鏡頭的升級包括感光元件變大、望遠鏡頭光學變焦倍數提升等，將帶動大立光產品單位售價提升，尤其在Pro與Pro Max都導入長焦潛望鏡頭，相對去年導入更多機種；另外華為也推出新折疊機，有利大立光出貨。不過9月估拉貨動能將下滑，現有產能則已吃緊。大立光昨收平盤價2,705元。
權證發行商表示，看好大立光的投資人可挑選價外20%至價內10%，有效天期60天期以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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