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世芯 選價內外15%

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
世芯-KY相關權證
世芯-KY相關權證

世芯-KY（3661）替美系IDM客戶代工Gaudi系列產品，已於6月開始貢獻營收，2025年Gaudi營收有上修空間；另Falcon Shores未來若採用台積電CoWoS-S，將有接案機會，若Falcon Shores設計遞延，Gaudi3產品生命周期就會延長，持續挹注營收。

世芯與理想汽車開發ADAS專案，採台積電5奈米製程，預估2025年第4季開始貢獻營收，預估2026年理想營收占比將顯著提升。世芯替AWS代工的Trainium1及Inferentia2第3季出貨量仍強，但預估2024年第4季出貨量將放緩。Inferentia3採用3奈米製程，預估將於2025下半年開始出貨，2026年顯著出貨。 看好世芯-KY後市可買價內外15%以內、有效天期120天以上權證。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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