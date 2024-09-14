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等待Fed下周決策 道瓊漲297點、史指和那指創今年最佳單周表現

康全回收債權 挹注EPS 1.61元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通廠康全（8089）昨（13）日公告收到精算重整客戶NetComm債權分配款項296萬美元（折台幣9,458.5萬元），法人預估，可望於第3季認列，康全股本約5.87億元，每股稅後純益貢獻約1.61元。百一也公告8月每股稅後淨損0.01元。

康全今年3月接獲客戶NetComm聲請清算重整，基於保守穩健原則，已針對應收帳款及相關備料存貨已認列損失1.06億元，循法律程序積極保全債權，後分配到澳幣440.9萬元，9月13日收到客戶債權分配款項296萬美元。

康全主要產品包含光通訊中繼設備DPU、MDU、家庭網路設備、雲端管理系統。今年以來受惠搶進印度電信市場，取得RMDU產品訂單。

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