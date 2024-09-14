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等待Fed下周決策 道瓊漲297點、史指和那指創今年最佳單周表現

維田拚今年獲利超越去年

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠維田（6570）受歐洲暑期長假因素，近期出貨動能略微放緩，本季營收仍有機會交出季比、年比成長，展望後市，維田預計第4季將有不少專案發酵，包含東南亞及歐洲客戶訂單，全年營運將呈現逐季成長態勢，目標仍是今年營收、獲利超越去年。

維田指出，近期業績受歐美暑期長假影響，部分訂單配合客戶調整時程，出貨較為緩和，且國際地緣政治仍不穩定，市場需求存在觀望氛圍，預期下半年營收波動亦將較為明顯。

同時，下半年期望藉由景氣溫和回溫，帶動歐美企業支出逐步復甦，力拚第4季營運再增溫。

以今年產品線來看，主要成長動能預計在自動化領域，全年有機會小幅成長。

智慧交通方面則持平，不如預期，主要受到中國大陸市場影響，智慧醫療尚未呈現明顯增長動能。

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