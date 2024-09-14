眾達8月每股純益1.3元 AI趨勢旺
光通訊模組廠眾達-KY（4977）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（13）日公告8月自結數，稅前盈餘1.08億元，年增9.26倍，稅後純益1.04億元，年增9.5倍，每股純益1.3元。
眾達8月受惠客戶庫存去化完畢，需求回籠，帶動營收較上月成長69.1%，年增91.72%，創近15個月新高；前八月累計營收5.61億元，年減61.95%。眾達看好下半年營收逐月改善，整體營運將優於上半年。
至於400G與800G資料中心高速傳輸模組需求，眾達表示，受惠AI趨勢推升，去年第4季起相關需求「迅猛暴增」，目前有些產品已送交系統商驗證。
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