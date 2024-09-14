健和興前八月每股賺3.83元

端子廠健和興（3003）昨（13）日公布今年8月自結稅前盈餘呈現雙衰退，月減69%、年減55.9%，主要受到美元走弱影響，出現外幣評價未實現損失約4,200萬元，單月每股稅前盈餘約0.19元。健和興預期，下半年營運將優於上半年，全年營運仍較去年成長。

健和興今年8月營收4.02億元，月增4%、年增24.1%，營業利益6471.7萬元，月增4.35%、年增35%，8月稅前盈餘達2,931.8萬元。

累計今年健和興前八月營收為29.75億元、年增5.4%、營業利益4.32億元、年減11.3%、營益率14.5%，年減2.7個百分點，稅前盈餘5.94億元、年增3.7%，每股稅前盈餘約3.83元。

健和興先前表示，國內重電客戶接單暢旺，推升電工端子需求，加上下半年DC快充充電槍放量，下半年優於上半年，全年營運將較去年成長，公司積極布局液冷充電槍，推出美、歐規新品搶市。

累計健和興今年上半年營收21.86 億元、年增0.4%、營業利益3.05億元、年減22%、營益率14%，年減4個百分點、稅後純益 3.34億元，年增約11%，每股純益2.13元。

健和興近年從連接器走向汽車關鍵零組件，發展主力聚焦充電槍與儲能。目前健和興的端子產品，廣泛應用在儲能櫃連接器、智慧能源管理系統、微電網、工業用電大戶、太陽能及風力發電相關重電裝置。

在產能方面，健和興美國廠今年第2季小量生產；為因應歐美客戶要求分散生產基地，健和興泰國廠於今年首季完工，第2季量產，生產儲能與綠電應用產品。