快訊

等待Fed下周決策 道瓊漲297點、史指和那指創今年最佳單周表現

台灣大敲定123元入股精誠

經濟日報／ 記者黃晶琳李泠秭／台北報導

台灣大哥大（3045）12日董事會通過戰略投資精誠資訊，昨（13）日公告以每股123元的價格，斥資39.73億元，買進精誠資訊11.86%的股權。並將以台灣為起點，共同拓展大東南亞等國際市場。

精誠資訊是台灣資訊服務產業龍頭，台灣大總經理林之晨表示，精誠資訊在自主研發、系統整合及增值代理實力雄厚，台灣大有電信實力，包括覆蓋廣闊的語音與數據傳輸資產，及IDC（數據中心）布局。台灣大攜手精誠「Telco+Tech」策略，瞄準台灣各產業AI升級、5G專網及AIoT成長機會，戰略投資精誠資訊，將在產品、業務、研發及服務四大核心領域發揮綜效。

精誠表示，藉助電信通訊資源領導整合企業數位轉型AI化，雙方共同加速布局國際，投資東南亞與日本ICT商機。在百工百業數位轉型AI化需求日增下，系統整合技術從IT走向ICT，整合OT與IoT，隨著GPU算力與數據傳輸和網路邊緣運算等基礎資訊科技力的日益精進，看好策略性夥伴台灣大將帶來電信產業的資源以及資金挹注。

精誠與台灣大雙方攜手搶攻ICT市場商機，將在電信服務、智慧節能、雲端服務、IDC/機房等領域為客戶創造更大的價值服務，為彼此的營收、獲利、綜效做出實質的貢獻。

延伸閱讀

iPhone首賣會9/20登場 中華電首創線上登記免排隊

台灣大今晚8點開放預購i16系列 舊換新最高折3.2萬

台灣大每股123元買精誠11.86%股權 兩公司股價不同調

台灣大以每股123元收購精誠11.86%股權

相關新聞

茂達全年業績挑戰次高

電源管理IC廠茂達（6138）第2季業績小減，7、8月營收都維持在5億元以上，法人預期，在多項新產品出貨帶動下，本季營運...

至上拚今年賺半個股本

半導體通路商至上（8112）今年受手機與伺服器應用拉貨帶動，加上記憶體價格回升，三大動能推升其營收表現，累計前八月業績年...

鑫創今年業績將躍進

工業電腦廠鑫創電子（6680）昨（13）日舉行法說會，展望後市，鑫創電子董事長許育瑞指出，在邊緣AI業務成長帶動下，本季...

健和興前八月每股賺3.83元

端子廠健和興（3003）昨（13）日公布今年8月自結稅前盈餘呈現雙衰退，月減69%、年減55.9%，主要受到美元走弱影響...

台灣大敲定123元入股精誠

台灣大哥大（3045）12日董事會通過戰略投資精誠資訊，昨（13）日公告以每股123元的價格，斥資39.73億元，買進精...

眾達8月每股純益1.3元 AI趨勢旺

光通訊模組廠眾達-KY（4977）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（13）日公告8月自結數，稅前盈餘1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。