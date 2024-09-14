台灣大敲定123元入股精誠

台灣大哥大（3045）12日董事會通過戰略投資精誠資訊，昨（13）日公告以每股123元的價格，斥資39.73億元，買進精誠資訊11.86%的股權。並將以台灣為起點，共同拓展大東南亞等國際市場。

精誠資訊是台灣資訊服務產業龍頭，台灣大總經理林之晨表示，精誠資訊在自主研發、系統整合及增值代理實力雄厚，台灣大有電信實力，包括覆蓋廣闊的語音與數據傳輸資產，及IDC（數據中心）布局。台灣大攜手精誠「Telco+Tech」策略，瞄準台灣各產業AI升級、5G專網及AIoT成長機會，戰略投資精誠資訊，將在產品、業務、研發及服務四大核心領域發揮綜效。

精誠表示，藉助電信通訊資源領導整合企業數位轉型AI化，雙方共同加速布局國際，投資東南亞與日本ICT商機。在百工百業數位轉型AI化需求日增下，系統整合技術從IT走向ICT，整合OT與IoT，隨著GPU算力與數據傳輸和網路邊緣運算等基礎資訊科技力的日益精進，看好策略性夥伴台灣大將帶來電信產業的資源以及資金挹注。

精誠與台灣大雙方攜手搶攻ICT市場商機，將在電信服務、智慧節能、雲端服務、IDC/機房等領域為客戶創造更大的價值服務，為彼此的營收、獲利、綜效做出實質的貢獻。