工業電腦廠鑫創電子（6680）昨（13）日舉行法說會，展望後市，鑫創電子董事長許育瑞指出，在邊緣AI業務成長帶動下，本季接單出貨比（BB Ratio）平均約1.67，8、9月為1.9，接單量呈現持續向上趨勢，今年營收維持兩位數成長目標，2025年挑戰10億元大關，也就是今、明年營收持續創高。

鑫創電子鎖定綠能、AI、5G及充電樁/電動車領域發展。本業IPC車載電腦主攻後裝應用市場，為公司穩定成長基石，中期快速成長依靠工業應用AI、邊緣運算AI電腦，長期倍數成長機會鎖定前裝市場，包含智慧駕駛座艙及充電樁應用。許育瑞指出，今年開始加大力度推廣邊緣AI業務，目前已經有20-30個客戶案子在Design-in階段。

以產品業績占比來看，鑫創電子今年累計至前八月邊緣運算AI電腦占比為62%，相對去年同期比重成長最大，車載電腦30%，嵌入式電腦為6%，其他則為2%。

以市場別區分，鑫創電子今年累計至前八月營收中美洲占比最大、達50%，相比去年同期增幅最大，且今年美洲擠下歐洲成為鑫創電子最大市場，歐洲則為38%，亞洲及其他12%。許育瑞表示，下半年歐洲市場有復甦狀況，預計將有不錯成績。

在產能規劃方面，鑫創電子目前SMT採取外包方式，自製組裝率約三成左右。許育瑞表示，目前有接觸幾家大客戶，要求鑫創電子SMT部分可自控，公司規劃採取與友達集團合作，在相關體系工廠生產。