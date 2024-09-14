至上拚今年賺半個股本
半導體通路商至上（8112）今年受手機與伺服器應用拉貨帶動，加上記憶體價格回升，三大動能推升其營收表現，累計前八月業績年增幅度逾八成。法人估計今年整體業績增幅有機會上看五成，再創歷史新高，並挑戰賺進半個股本以上。
至上累計前八月合併營收為1,617.53億元，年增82.4％，上半年每股純益為2.42元。7、8月業績下滑，據了解主要是原廠與客戶端對價格處於拉鋸階段，因此影響拉貨動能。
法人認為，至上客戶端第2季提前備貨，使得上季業績創單季新高，連兩季改寫紀錄，但也導致本季動能較緩，預期第4季拉貨動能應可逐漸回復，帶動業績再度升溫。
受惠於記憶體報價走揚，至上上半年營收結構中，NAND Flash與DRAM相關業績都年增超過一倍。NAND Flash與DRAM合計約占近八成業績。
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