眾達自結8月稅後純益年增9.5倍 每股賺1.3元

光通訊模組廠眾達-KY（4977）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，13日公告8月自結數，稅前盈餘1.08億元，年增9.26倍，稅後純益1.04億元，年增9.5倍，每股純益1.3元。

眾達8月受惠客戶庫存去化完畢，需求回籠，帶動營收較上月成長69.1%，年增91.72%，創近15個月新高；前八月累計營收5.61億元，年減61.95%。

眾達主力產品之一的32G光收發模組，上半年受到客戶調整庫存，需求疲弱，6月起已逐步回溫。眾達看好，下半年營收估逐月改善，整體營運將優於上半年。

至於400G與800G資料中心高速傳輸模組需求，眾達表示，受惠AI趨勢推升，去年第4季起相關需求「迅猛暴增」，目前有些產品已送交系統商驗證，若驗證順利，下半年就有機會貢獻營收。